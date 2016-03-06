Крицюк: «Краснодар» должен был выигрывать у «Зенита»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился своими впечатлениями от игры с «Зенитом» (0:0) в 19 туре российской Премьер-лиги.

«Была острая игра, открытая. Много пространства на поле. В этой игре у «Краснодара» получалось много моментов. Хорошо разгоняли игру. Мое мнение по горячим следам, что должны были выигрывать этот матч.

Моментов у нас было больше, они были опасными. У «Зенита» кроме двух стандартов и дальних ударов больше ничего особо и не было. Но это анализ по горячим следам, так что могу и ошибаться. Но такое чувство, что могли выиграть, есть.

Почему «Краснодару» не удается забить? Думаю, что мы ищем свою игру в атаке. Надеюсь, что после этого матча, который в атаке у нас по большей части получался, все пойдет в лучшую сторону. В следующем матче уже забьем наконец-то, надеюсь», - отметил Крицюк.