Данни: «Мы готовы на 100%»

Полузащитник «Зенита» Данни прокомментировал исход матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0), а также поделился ожиданиями перед ответной Лиги чемпионов против «Бенфики».

– Сегодня в первом тайме мы играли не совсем так, как должны были это делать. Во втором тайме прибавили, у нас начали появляться какие-то ситуации, моменты. Поэтому сейчас мы расстроены этим результатом, ничьей. Мы сюда приезжали за тремя очками.

– Получается у вас взаимодействие с Жирковым на фланге?

– Понятно, что Жирков сильный игрок, который старается показывать все, что может. Но он всего месяц с нами.

– Помогли ли прошедшие матчи набрать необходимые кондиции перед «Бенфикой»?

– После этих двух матчей есть определенный ритм, уверенность, которую мы набрали. Мы хотим победить в этом матче. Можно сказать, мы готовы на 100%. Но кондиции мы набрали.

– Можно ли сказать, что «Бенфика» увидит другой «Зенит»?

– Я надеюсь. У нас есть три дня, чтобы подготовиться, чтобы посмотреть на то, в каких местах нам надо прибавить, улучшить игру. У нас есть всего один матч, в котором надо побеждать, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов.

– Станет ли трагедией для «Зенита», если команда не пройдет дальше?

– Это не трагедия, потому что «Бенфика» – это сильный соперник. Но мы знаем свои сильные качества и хотим победить дома, – сказал Данни.