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«Кайрат» должен заявить Аршавина до 3 апреля

4 марта 2016, 06:47

Пресс-секретарь футбольного клуба "Кайрат" Антон Лысяк заявил, что переговоры с российским хавбеком Андреем Аршавиным продолжаются.

"Переговоры по-прежнему ведутся. Трансферное окно в Казахстане закрывается 3 апреля, так что у нас масса времени на то, чтобы договориться и заключить контракт с Аршавиным.

Заявка на Суперкубок должна быть сформирована 5 марта. Если к этому времени не подпишем контракт, то Андрей вряд ли сыграет в Суперкубке", – сказа представитель казахстанского клуба.

Источник: ТАСС
Казахстан. Премьер-Лига Казахстан Кайрат Аршавин Андрей
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