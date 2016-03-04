«Кайрат» должен заявить Аршавина до 3 апреля

Пресс-секретарь футбольного клуба "Кайрат" Антон Лысяк заявил, что переговоры с российским хавбеком Андреем Аршавиным продолжаются.

"Переговоры по-прежнему ведутся. Трансферное окно в Казахстане закрывается 3 апреля, так что у нас масса времени на то, чтобы договориться и заключить контракт с Аршавиным.

Заявка на Суперкубок должна быть сформирована 5 марта. Если к этому времени не подпишем контракт, то Андрей вряд ли сыграет в Суперкубке", – сказа представитель казахстанского клуба.