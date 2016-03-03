Кержаков: «Мне никто из сборной не звонил»

Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков заявил, что он надеется вернуться в сборную России.

"Доволен ли я дебютом в "Цюрихе"? Не смотрю на это. Голы приносят радость, если команда побеждает. От меня одного мало что зависит. Моменты создают партнеры, мое дело – их завершать. И слава богу, мне некоторые из моментов удается реализовать. Физически я чувствую себя очень хорошо, близко к оптимальному состоянию.

Был ли звонок из сборной? Нет, мне никто из сборной не звонил. Каждый российский футболист, думаю, ждет вызова в сборную. Я не исключение", - сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне 33-летний Кержаков провел за "Цюрих" 5 матчей и забил 3 гола. Напомним, что форвард принадлежит "Зениту", а за "Цюрих" выступает на правах аренды.