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Кержаков: «Мне никто из сборной не звонил»

3 марта 2016, 23:35
3

Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков заявил, что он надеется вернуться в сборную России.

"Доволен ли я дебютом в "Цюрихе"? Не смотрю на это. Голы приносят радость, если команда побеждает. От меня одного мало что зависит. Моменты создают партнеры, мое дело – их завершать. И слава богу, мне некоторые из моментов удается реализовать. Физически я чувствую себя очень хорошо, близко к оптимальному состоянию.

Был ли звонок из сборной? Нет, мне никто из сборной не звонил. Каждый российский футболист, думаю, ждет вызова в сборную. Я не исключение", - сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне 33-летний Кержаков провел за "Цюрих" 5 матчей и забил 3 гола. Напомним, что форвард принадлежит "Зениту", а за "Цюрих" выступает на правах аренды.

Источник: «Советский спорт»
Швейцария. Суперлига Европа Цюрих Россия Зенит Кержаков Александр
Комментарии (3)
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Вомбат
1457038884
Ну щас, забил два гола слабой команде и сразу в сборную. Так не должно быть. Где-то в апреле будет понятно.
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ФК Зенит всея Руси
1457053960
Так и не время же сейчакс звонить. Сегодня из сборной в принципе никому не позвонили, ни Шатову ни Акинфееву - и чо?
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