Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оганесян: «Если «Терек» позволит, сыграем в атакующий футбол»

    Тренер "Локомотива" Саркис Оганесян рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура чемпионата России с "Тереком".

    "Отошла ли команда после матчей Лиги Европы? Ребята не первый год в футболе, они профессионалы. Но при этом, конечно, тяжело перенести вылет из Лиги Европы. Было очень обидно. Команда сильно переживала. Пару дней ребята приходили в себя, но сейчас все уже забыто. Нужно готовиться к чемпионату России.

    Какой футбол "Локомотив" покажет в Грозном? Если соперник позволит, сыграем в атакующий футбол. Но бежать сломя голову вперед никто не собирается. Требуем от ребят больше контролировать мяч и создавать моменты у ворот соперника. Конечно, мы не будет играть только от обороны или исключительно в атаку. Нужно смотреть по ситуации.

    Сыграют ли в этом матче Игнатьев и Хенти? Пока тяжело сказать, кто выйдет в основе. Конечно, Игнатьеву полегче – ему знакомы все наши требования, он играл в чемпионате России. Хенти сложнее – все-таки он играл в другом чемпионате и в другой стране. Эзекиль постепенно адаптируется к новым условиям. Ребята должны понять, в какой футбол он играет, а сам Хенти – привыкнуть к нашим требованиям. Для этого нужно время. Верим, что у него все получится. Ниасс ведь тоже заиграл не сразу", – сказал Оганесян.

    Матч "Терек" - "Локомотив" состоится 6 марта и начнется в 17:00 мск.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2016 21:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      MirOb1 5 марта 2016, 11:30

      Терек победит однозначно!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 марта 2016, 23:11

      «Если «Терек» позволит, сыграем в атакующий футбол»
      -а если скажут *молчать*,будем бродить по полю(((

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11