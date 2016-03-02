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Дзюба готов поработать кондуктором в Санкт-Петербурге

2 марта 2016, 16:17
22

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он станет кондуктором в рамках благотворительной акции "Давай-давай!".

Форвард поработает кондуктором в Санкт-Петербурге, если удастся собрать 1,4 миллиона рублей на лечение 14-летнему подопечному "Русфонда" Алексею Криницкому, который страдает от редкого заболевания крови, анемии Франкони.

Футболисты "Зенита" поддерживают подобную акцию уже в четвертый раз. Ранее Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни в течение дня работал парикмахером, а Юрий Лодыгин был экскурсоводом для детей по Эрмитажу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Данни Халк Лодыгин Юрий
Комментарии (22)
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Asbjorn
1456924937
Да им проще дать эти полтора ляма,с их зарплатами не обеднеют,а дело благое сделают
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Romio-xxx
1456927092
Пиарщики хреновы!!!!!1.5 ляма,это что для них??!!!Рекламу себе и клубу продвигают,пока ребенок мучается!!!
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Romio-xxx
1456927189
По сотке скинулись бы и написали потом об этом,как помогли ребенку,втройне полезнее бы было и быстрее.Нет же,им пиариться надо,УРОДЫ!!!
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APchelov
1456927565
Клоунада на благие цели... Не вяжется никак. Противно читать о такой благотворительности.
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GoldPlayFIFARus9
1456928704
Вы недалёкие люди,они делают пиар не столько себе,сколько этой акции.Цель - это привлечь внимание общественности к проблеме.А бабки они и сами скидывают.
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mgordeev
1456929971
Берегите питерцы карманы! Дзюбиньо опасен.
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REDWHITE_
1456934004
дзюба будет по карманам мелочь тырить
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Garrincha58
1456935964
лучше бы поработал в общественных туалетах после тренировок а то все пейнтбол да биатлон а играть так и не научился
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Apocalypse
1456936326
Мне лучше собери полтора ляма.
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CSKA471
1456936544
Хорошее дело!!!
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