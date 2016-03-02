Дзюба готов поработать кондуктором в Санкт-Петербурге

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он станет кондуктором в рамках благотворительной акции "Давай-давай!".

Форвард поработает кондуктором в Санкт-Петербурге, если удастся собрать 1,4 миллиона рублей на лечение 14-летнему подопечному "Русфонда" Алексею Криницкому, который страдает от редкого заболевания крови, анемии Франкони.

Футболисты "Зенита" поддерживают подобную акцию уже в четвертый раз. Ранее Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни в течение дня работал парикмахером, а Юрий Лодыгин был экскурсоводом для детей по Эрмитажу.