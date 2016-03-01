Ломбертс: «Не знаю, хочет ли «Зенит» продлевать со мной контракт»

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не уверен в своем будущем в команде.

– Как делается искусственный офсайд? Кто-то командует из защитников или это само собой происходит?

– Мы работаем над этим, стараемся держать линию как можно ровнее. Иногда я говорю, иногда другие, если замечают кого-то. Офсайд за последнее время сильно изменился. Защитникам стало намного сложнее. Если игрок у тебя за спиной, мяч идет к нему и ты его не задеваешь, то он в офсайде. Но если кто-то в этот момент успевает забежать туда же, офсайда уже нет. А если еще и сам задеваешь мяч, случайно или пытаясь выбить, а он отлетает за спину, офсайда снова нет. Нападающие этим пользуются. Раньше было проще, сейчас даже судьи часто сомневаются, когда показывать "вне игры", а когда нет. Мне, честно говоря, те правила, которые есть сейчас, не очень нравятся.

– Говорят, семь очков отставания – не критично. Но критична игра "Зенита" в чемпионате России. Команда готова переступить через себя и играть с полной выкладкой, как в Лиге чемпионов?

– Да, надеюсь, что нам это удастся. Семь очков, двенадцать матчей – все возможно. Но, действительно, нам нужно играть лучше. Конечно, игры в Европе и в России отличаются. В Лиге чемпионов все без исключения стараются играть в футбол, а здесь очень многие просто встают сзади. Причем уже не только маленькие команды, но и большие – "Локомотив", например. Ждут наших ошибок. Но, конечно, мы должны прибавлять. Надеюсь, перерыв позволил нам перезапустить эмоции, освежиться, и эти двенадцать матчей мы проведем как надо, станем чемпионами.

– Вам скоро 31. Будет ли в вашей карьере еще клуб, кроме "Гента" и "Зенита"?

– Ничего нельзя предполагать. Я всегда говорю одно и то же. В футболе все может измениться очень быстро. Достаточно представить, что перестал попадать в состав, радости поубавилось, клуб, тренер на тебя не рассчитывают, и все подталкивает к тому, чтобы уйти. Но я буду изо всех сил стараться для того, чтобы играть в "Зените" как можно дольше. Мой нынешний контракт завершится, когда мне будет уже 33, и не знаю, захочет ли клуб его продлить. Но если предложат – почему бы и нет? Будет отлично завершить карьеру в "Зените". Но в 33 года делать этого, конечно, не хотелось бы.