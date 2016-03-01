Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ломбертс: «Не знаю, хочет ли «Зенит» продлевать со мной контракт»

Ломбертс: «Не знаю, хочет ли «Зенит» продлевать со мной контракт»

1 марта 2016, 13:13

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не уверен в своем будущем в команде.

– Как делается искусственный офсайд? Кто-то командует из защитников или это само собой происходит?

– Мы работаем над этим, стараемся держать линию как можно ровнее. Иногда я говорю, иногда другие, если замечают кого-то. Офсайд за последнее время сильно изменился. Защитникам стало намного сложнее. Если игрок у тебя за спиной, мяч идет к нему и ты его не задеваешь, то он в офсайде. Но если кто-то в этот момент успевает забежать туда же, офсайда уже нет. А если еще и сам задеваешь мяч, случайно или пытаясь выбить, а он отлетает за спину, офсайда снова нет. Нападающие этим пользуются. Раньше было проще, сейчас даже судьи часто сомневаются, когда показывать "вне игры", а когда нет. Мне, честно говоря, те правила, которые есть сейчас, не очень нравятся.

– Говорят, семь очков отставания – не критично. Но критична игра "Зенита" в чемпионате России. Команда готова переступить через себя и играть с полной выкладкой, как в Лиге чемпионов?

– Да, надеюсь, что нам это удастся. Семь очков, двенадцать матчей – все возможно. Но, действительно, нам нужно играть лучше. Конечно, игры в Европе и в России отличаются. В Лиге чемпионов все без исключения стараются играть в футбол, а здесь очень многие просто встают сзади. Причем уже не только маленькие команды, но и большие – "Локомотив", например. Ждут наших ошибок. Но, конечно, мы должны прибавлять. Надеюсь, перерыв позволил нам перезапустить эмоции, освежиться, и эти двенадцать матчей мы проведем как надо, станем чемпионами.

– Вам скоро 31. Будет ли в вашей карьере еще клуб, кроме "Гента" и "Зенита"?

– Ничего нельзя предполагать. Я всегда говорю одно и то же. В футболе все может измениться очень быстро. Достаточно представить, что перестал попадать в состав, радости поубавилось, клуб, тренер на тебя не рассчитывают, и все подталкивает к тому, чтобы уйти. Но я буду изо всех сил стараться для того, чтобы играть в "Зените" как можно дольше. Мой нынешний контракт завершится, когда мне будет уже 33, и не знаю, захочет ли клуб его продлить. Но если предложат – почему бы и нет? Будет отлично завершить карьеру в "Зените". Но в 33 года делать этого, конечно, не хотелось бы.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
3
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
5
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
113
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
3
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
3
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
17:20
Все новости
Все новости
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
110
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
2
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
3
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
3
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
7
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
4
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
3
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
5
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+