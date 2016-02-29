Девич может стать игроком киевского «Динамо» в ближайшее время

Нападающий "Рубина" Марко Девич может продолжить свою карьеру в киевском "Динамо".

По информации украинского ресурса Sportanalytic.com, главный тренер киевлян Сергей Ребров не очень доволен теми форвардами, которые есть в его распоряжении: Теодорчик плохо проявил себя в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", Мораес травмирован, а Кравец отдан в аренду в "Штутгарт".

Сообщается, что в связи с этим "Динамо" ведет активные переговоры с "Рубином" насчет трансфера Девича, который может быть оформлен до закрытия украинского трансферного окна 1 марта.