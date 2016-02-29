Это'О лестно отозвался о Керимове

Нападающий "Антальяспора" Самуэль Это'О вспомнил о времени, проведенном в расположении "Анжи". В частности, камерунец упомянул президента махачкалинцев Сулеймана Керимова, которого он назвал "лучшим".

"Деньги очень важны в футболе. Без достаточного количества денег и хороших идей ты ничего не сделаешь. И господин Сулейман Керимов из "Анжи" — это лучший президент из всех, кто мне встречался в ходе карьеры. Он дал нам возможность спокойно работать и строить красивый проект. Жаль, что у него возникли проблемы со здоровьем. Если бы проект продолжил развиваться, "Анжи" играл бы в Лиге чемпионов и вел борьбу за выход в финал", — сказал футболист в интервью болгарскому порталу trud.bg.