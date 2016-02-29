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    Ташуев: «У нас были две задачи на матч с «Зенитом»: побороться за выход и вкатиться в сезон»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев подвел итоги гостевого поединка 1/4 Кубка России против "Зенита" (1:0), в котором желто-зеленые уступили с минимальным счетом, пропустив единственный гол в дополнительное время.

    "Мы ошиблись, и "Зенит" использовал эту ошибку. Не нужно было фолить, но сыграли эмоционально в том эпизоде. В целом, больше оборонялись, но из прошлогоднего состава осталось всего три человека и пришли восемь новичков. Будем работать дальше.

    У нас были две задачи на матч: побороться за выход и вкатиться в сезон. Для молодежи – это хорошая школа. Для игроков защиты – хорошая возможность сыграть против такой атаки. Считаю, Зотов справился с Халком.

    Полезного много, но мяч не очень хорошо у нас держался. Опять же, первый матч сезона и была некоторая скованность. Очень полезный и хороший матч для нас, дающий много пищи для размышления. Надеюсь, мы этим воспользуемся", – отметил Ташуев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    29.02.2016 00:50
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 29 февраля 2016, 10:17

      ...по моему мнению вчера судья свистел против Кубани.

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