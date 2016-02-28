Рахимов: «Мы были готовы взять Тарасова, но решение оставалось за «Локомотивом»

Наставник "Терека" Рашид Рахимов рассказал о желании сохранить в команде полузащитника Олега Иванова, с которым в данный момент ведутся переговоры о новом контракте, а также признался, что был бы не против видеть в своей команде хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

– Что-нибудь известно о будущем Олега Иванова?

– Конечно, у клуба есть большое желание сохранить Иванова. Знаю, что переговоры о новом контракте ведутся. Но в подробности не вникаю. Да и сам Олег сейчас полностью сосредоточен на футболе.

– Президент Чечни Рамзан Кадыров объявлял на всю страну о желании купить у "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Это было реально?

– Со стороны "Терека" – да. Если президент республики делает такие заявления, это всегда серьезно. Мы обсуждали нашу кадровую ситуацию, нам нужен игрок амплуа Тарасова. И мы готовы были его взять. Но решение же оставалось за "Локомотивом".

– Несмотря на кадровые сложности, от зоны Лиги Европы "Терек" отделяют всего четыре очка. Может, стоит в качестве дополнительной мотивации объявить команде задачу официально — попасть в еврокубки?

– Мотивировать игроков можно разными способами. Но, чтобы ставить задачу, нужно учитывать реальные возможности команды. Я вижу, что сегодня состав у всех наших конкурентов сильнее, глубже. Поэтому с громкими заявлениями повременим.