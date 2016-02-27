Ролан Гусев: «Не стоит вести речь о борьбе «Динамо» за сохранении места в РФПЛ»

Бывший полузащитник "Динамо" Ролан Гусев рассказал, что ждет бело-голубых во второй части сезона РФПЛ.

– "Динамо" сделало ставку на молодежь. Теперь нужно дать время не только им, но Андрею Кобелеву. Молодым свойственна нестабильность, пусть поиграют год-два, и тогда результат будет. У москвичей есть способные ребята – Зобнин, Ташаев, Морозов, главное – дать им время окрепнуть.

– Ещенко поможет команде?

– Андрей опытный футболист, усилит игру в обороне. А вот по Бечираю и Холмену сказать ничего не могу, не видел их в действии.

– На что сможет претендовать "Динамо"?

– Не думаю, что бело-голубые будут бороться за попадание в Европу. Также не стоит вести речь о борьбе за сохранение места в Премьер-лиге. Видел команду на сборах, она выглядит получше, чем в первом круге чемпионата.