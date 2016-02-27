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    Селезнев: «Чемпионат России намного сильнее украинского, здесь у меня будет больше хороших игр»

    Новичек "Кубани" Евгений Селезнев рассказал о причинах перехода в краснодарский клуб, а также о том, с кем из игроков желто-зеленых он был знаком ранее.

    – До перехода в "Кубань" с кем-то из команды вы были знакомы?

    – С Ромой Павлюченко года два назад познакомились. Он отличный парень.

    – Где познакомились?

    – На сборе в Испании. С тех пор поддерживали отношения.

    – Роман удивился вашему переходу?

    – Думаю, удивились многие. Но вообще меня здесь классно приняли. Хороший коллектив, отличные ребята.

    – Как получилось, что вы оказались именно в "Кубани"? Еще в прошлом году забивали за "Днепр" в полуфинале Лиги Европы, а теперь клуб, который борется за выживание…

    – Так "Кубани" нужно помочь. Но получилось, как получилось. То, что есть. Не буду врать, варианты еще были. Но закрытие трансферного окна уже приближалось. И я сделал выбор. Поговорил с тренером с команды. Играя за "Кубань", смогу подойти в хорошей форме к Евро. В чемпионате России много хороших игр. Это идеальный вариант – я помогаю "Кубани", "Кубань" помогает мне.

    – Не сообщается, на какой срок заключено ваше соглашение с клубом. Проясните.

    – Не буду говорить о контракте, как и о его сумме.

    – Была возможность остаться в "Днепре"?

    – Мог остаться, но, понимаете, чемпионат России намного сильнее. Приоритет для меня – в идеальной форме подойти к Евро. Здесь у меня будет больше хороших игр.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.02.2016 16:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 февраля 2016, 17:28

      "Приоритет для меня – в идеальной форме подойти к Евро." Молодец,по-честному сказал!

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