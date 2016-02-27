Директор «Мордовии»: «Нам не хватило финансирования, чтобы приобрести нужных игроков»

Директор "Мордовии" Владимир Бибиков заявил, что саранский клуб не смог усилиться рядом футболистов из-за нехватки финансирования.

"К сожалению, от тех кандидатур, которые мы рассматривали, было решено отказаться. Посчитали, что они не усилят нашу команду, и брать лишний балласт не стали. Было принято решение включить внутренний ресурс. Говорить, что селекционный отдел клуба провалился, я бы не стал. Игроки, которые могли бы нам помочь, достаточно для нас дороги. В какой-то степени нам не хватило финансирования", – отметил Бибиков.