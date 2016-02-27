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Чемпионшип. «Мидлсбро» одолел «Фулхэм» и другие результаты

27 февраля 2016, 20:00

В матче 34-го тура Чемпионшипа "Мидлсбро" оказался сильнее "Фулхэма" – 2:0. Голы на счету Альберта Адома и Гранта Лидбиттера.

В других встречах тура "Блэкберн" одержал победу над "Милтоном" , "Кардифф" обыграл "Престон", "Чарльтон" потерпел поражение от "Рединга", "Болтон" оказался слабее "Бернли", "Хаддерсфилд" проиграл "Ипсвичу", "Ноттингем" уступил "Бристоль Сити", "КПР" переиграл "Бирмингем", "Ротерхэм" взял верх над "Брентфордом".

Ранее в этом туре Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Дерби".

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 34-й тур

Блэкберн – Милтон – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Керратерс, 36; 1:1 – Гомес, 52; 2:1 – Беннет, 71; 2:2 – Ревелл, 85; 3:2 – Гомес, 90.

Болтон – Бернли – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Фини, 69; 1:1 – Грей, 74; 1:2 – Грей, 85.

Кардифф – Престон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пилкингтон (с пенальти), 44; 2:0 – Пилкингтон (с пенальти), 80; 2:1 –

КПР – Бирмингем – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чери, 35; 2:0 – Хойлетт (с пенальти), 39.

Ноттингем – Бристоль – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Осборн, 30; 1:1 – Коджиа, 41; 1:2 – Флинт, 70.

Ротерхэм – Брентфорд – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дербишир, 29; 1:1 – Джадж, 43; 2:1 – Уорд, 71.

Фулхэм – Мидлсбро – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Адома, 3; 0:2 – Лидбиттер (с пенальти), 20.

Хаддерсфилд – Ипсвич – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Прингл, 19.

Чарльтон – Рединг – 3:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Кермогрант, 4; 1:1 – Саного, 6; 1:2 – Кермогрант, 35; 1:3 – Джон, 42; 2:3 – Саного, 49; 3:3 – Саного, 84; 3:4 – Рекелс, 90.

Вулверхэмптон – Дерби – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сэйвилл, 14; 1:1 – Мартин, 44; 2:1 – Сэйвилл, 86.

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Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Англия Вулверхэмптон Дерби Каунти
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