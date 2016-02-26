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    Врач сборной России: «Слова Карпина о курении – ерунда»

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал слова наставника армавирского "Торпедо" Валерия Карпина о курении.

    "Валерий Георгиевич всегда отличался оригинальностью мышления. Вероятно, это как раз тот случай. Само рассуждение о том, вредит ли курение или нет, уже можно считать дурным тоном. Не зря по всему миру борются с этой привычкой, негативное влияние курения на организм давно доказано.

    Не нужно говорить ерунду ради оригинальности. Мы также все прекрасно знаем, что курение в разы увеличивает риск развития ряда онкологических заболеваний. Дай бог здоровья Карпину, но не стоит делать голословных заявлений в этом вопросе. Пусть лучше сосредоточится на обсуждении футбольной тактики", - сказал Безуглов.

    Источник: Lenta

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    26.02.2016 11:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 февраля 2016, 18:22

      Штрафануть Карпина за пропаганду курения чтоб при себе держал "оригинальность мышления".

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 26 февраля 2016, 15:38

      Может он имел в виду "планчик"...)))?

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 февраля 2016, 14:32

      Просто Карпин-очень здоровый человек,организм которого пока успешно справляется с никотиновой нагрузкой! Однако никотин имеет свойство сужать сосуды и с возрастом это уже заметно ощущается-начинается гипертония,проблемы с ногами и суставами! Спортивные врачи это хорошо знают и на этот счет у них есть подобная упрямая статистика!

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 26 февраля 2016, 13:20

      РФС Предупреждает: Слова Карпина вредят вашему здоровью.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 февраля 2016, 13:13

      Курить - здоровью вредить!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 февраля 2016, 11:49

      Курить надо бросать

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