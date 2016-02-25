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    Карпин: «Не думаю, что курение приносит огромный вред»

    Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин рассказал о вредных привычках футболистов.

    – Еще о насущном. Недавно прошла новость, что полузащитника "Локомотива" Тарасова оштрафовали на 300 тысяч евро за майку с Путиным. А какой был самый большой штраф у вас?
    – За опоздание, наверно. Было еще за курение.

    – Где курили?
    – На улице, в аэропорту. Еще в бытность игроком "Спартака".

    – Романцев поймал?
    – Нет. Администратор, по-моему.

    – Сильно оштрафовали?
    – На два доллара, кажется.

    – Со скольких лет вы курите?
    – С 19.

    – Курение влияет на здоровье спортсмена? И как вам удается находиться в столь хорошей форме, употребляя никотин?
    – Не думаю, что это приносит огромный вред. Алкоголь, никотин – все должно быть в меру. На своем опыте знаю: если тренируешься и играешь, выкуривая по 5-6 сигарет в день, то курение не вредит вообще. Если курить одну-две пачки в день, тогда, наверное, вредит. А так весь никотин выходит очень быстро.

    – Если вы увидите футболиста вашей команды с сигаретой, то просто пройдете мимо?
    – Да. Приведу пример. В 1990-е мы ездили на мини-футбольные турниры в Германию. Там футболисты "Вердера" и "Баварии" в автобусе курили сигареты и пили пиво. Для нас это был шок. А там это нормальное явление. И это профессионалы, которые играли в топ-клубах. Помню, когда мы только переехали в Испанию, были в недоумении: там перед матчем на столе стояло вино – для нас это был нонсенс. Поэтому мне странно слышать, что футболистам нельзя пиво или вино. Но всего должно быть в меру. У нас в советское время если попадала бутылка на стол, все заканчивалось ящиком.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 16:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 февраля 2016, 21:52

      Почитал отзывы-на душе легко стало!!! Ну мля как хорошо, когда тут все некурящие да непьющие собрались!!! К зеркалу подойдите, и ещё раз повторите, что тут понаписали, праведники)))

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 25 февраля 2016, 21:28

      Карпин слабоумный

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 25 февраля 2016, 21:24

      Глупый человек. Нельзя говорить об алкоголе и курении в положительном русле. Если сам куришь,кури в тихомолку,а его слова молодёжь примет как норму. Пропаганда. Вот олень. Теперь я его буду воспринимать иначе.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 февраля 2016, 20:57

      Глупость сказал, а ведь молодёжь может поверить и это грустно.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 февраля 2016, 18:46

      Правящий режим способствующий продаже алкоголя и табака не думает о будущем нации.
      Завтрашнее будущее - это сегодняшнее настоящее.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 18:41

      В 1991г., когда закончилось советское время, Карпину было 22 года и куча ящиков за спиной, ага. И как же не спился, а?

      -1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 25 февраля 2016, 18:19

      И зачем это публиковать?

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 февраля 2016, 18:10

      Молодца, Всё по делу сказано!!!

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 февраля 2016, 17:25

      Валере только это и осталось. Реклама водки и сигарет.

      -1
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