Селезнев: «Завершился самый яркий этап моей карьеры»

Новоспеченный нападающий "Кубани" Евгений Селезнев заявил, что уход из "Днепра" стал завершением самого яркого этапа его карьеры.

"Завершился один из этапов моей футбольной карьеры. Причем самый яркий ее этап, поскольку почти все мои значимые футбольные достижения связаны именно с "Днепром". В составе этой команды, ставшей мне родной, я становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства, выходил в финал Лиги Европы.

Я все эти годы был членом большой, дружной днепровской семьи. "Днепр" навсегда останется частью моего сердца", - приводит слова Селезнева официальный сайт днепропетровского клуба.