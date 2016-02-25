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Молло: «Мой личный успех может прийти только с победами команды»

25 февраля 2016, 10:46

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло прокомментировал свое физическое состояние перед стартом второй части сезона. По словам хавбека, он очень хочет отметиться первым голом в официальных матчах за самарский клуб.

"Думаю, что физически я сейчас готов на высшем уровне. Мы много тренировали силу и выносливость. Чувствую, что мое тело становится все более и более сильным. Весенний футбол в России имеет много жесткости и борьбы? Не удивлен и готов к этому. Меня это абсолютно не волнует, поскольку я привык как игрок сочетать в себе технику и физическую борьбу.

Не было ни одного матча, где бы я прятался от соперника и не выкладывался по полной. Стараюсь всегда приносить пользу своей команде. Всегда хочу забивать голы либо помочь забивать голы. Но хочу, чтобы все происходило естественно, с игры. Не буду форсировать события. Уверен, что за мою работу и отдачу судьба должна быть благосклонна ко мне во второй части чемпионата и я обязательно забью гол.

Мне должно повезти. Но мой личный успех может прийти только с победами команды. Уже придумал, как буду праздновать первый гол за "Крылья". Я очень-очень много думал об этом. Уверен, что все болельщики будут довольны", — сказал футболист.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Молло Йоан
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