Наставник «Байера» дисквалифицирован на пять матчей

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт наказан пятиматчевой дисквалификацией на матчи чемпионата Германии.

Такое наказание наложено на наставника немецким футбольным союзом. В матче против дортмундской "Боруссии" (0:1), Шмидт был удален со скамейки, но отказался уйти на трибуну. В итоге, матч был прерван на 9 минут до тех пор, пока наставник не выполнил требование арбитра.

Шмидт пропустит три матча чемпионата Германии, а еще на две игры он дисквалифицирован условно. Таким образом, наставник не будет тренерской скамейке во время матчей с "Майнцем", "Вердером" и "Аугсбургом". Кроме того, тренер оштрафован на 20 тысяч евро.