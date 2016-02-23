Ярмоленко: «Мне действительно предлагали в Китае 12 миллионов в год»

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что у него действительно было очень выгодное предложение из Китая.

"Правда ли, что мне предлагали в Китае зарплату 12 миллионов евро в год? Да, это было, но у меня свои жизненные принципы. Я не могу быть двуличным – если сегодня говорю, что хочу поиграть в ведущем чемпионате Европы, а завтра погнаться в Китай за деньгами… Все за деньги нельзя купить – у меня такое отношение.

Хотя, конечно, я сел и задумался: может просто поехать, буду себе спокойно играть в футбол, заработаю кучу денег и больше ни в чем не буду нуждаться. Но все равно есть какие-то свои цели. Это как в детстве, когда ты о чем-то мечтаешь и хочешь этого достичь. Я подумал пару минут и ответил, что не готов. Деньги-деньгами, но к такому продолжению карьеры я не готов", - приводит слова Ярмоленко "Обозреватель".

Ранее сообщалось, что один из китайских клубов был готов заплатить за Ярмоленко 60 миллионов евро (46 миллионов плюс бонусы).