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    Ловчев: «Бечирай и Холмен могут помочь «Динамо» только в сохранении прописки в Премьер-лиге»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением относительно приобретения "Динамо" форварда Фатоша Бечирая и Себастьяна Холмена.

    "Динамо" во все времена было элитной командой. И футболисты подбирались соответствующие. Честно говоря, можно и Холмена, и Бечирая считать игроками квалифицированными, но это для меня лично это лишь попытка в условиях ограниченного финансирования укрепить состав с одной целью – чтобы не вылететь. Но это не укрепление команды с целью занять место в зоне еврокубков", – сказал Ловчев.

    Напомним, Бечирай пришел в московский клуб из минского "Динамо", а Холмен был приобретен у "Эльфсборга".

    Источник: «Советский спорт»

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    21.02.2016 23:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 февраля 2016, 15:21

      уже на тратились денег, попили, хватит пора и в футбол поиграть....

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 22 февраля 2016, 10:11

      Ну не знаю, по крайне мере Бечирай вчера в товарняке очень достойно смотрелся.

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