Мирзоян: «В защитную линию «Спартаку» нужен квалифицированный игрок, а не середняк»

Бывший защитник "Спартака" Александр Мирзоян поделился мнением о линии обороны красно-белых.

"Если рассматривать центральную зону обороны, в нынешнем "Спартаке" помимо стабильно играющего Боккетти есть и довольно молодые ребята. Это тот же Кутепов, который стал стабильно попадать в состав при Дмитрии Аленичеве, и Пуцко. Его, правда, пока только подпускали в контрольных матчах. Если они проявят себя и сейчас – это хорошо. Кстати, мне так думается, что в нынешней ситуации тренерский штаб делает ставку на Боккетти и Кутепова.

Думаю, что надо постепенно подтягивать к составу и Пуцко. Я видел этого мальчика. Он достаточно хороший, с нормальной головкой… Когда же я слышу разговоры о необходимости покупки в защитную линию еще одного защитника, мне остается только добавить: возможно, и нужен, но только – квалифицированный игрок хорошего, а не среднего уровня. Если он хочет придти в "Спартак" и что-то с ним выиграть, а не просто заработать побольше денег", – рассказал Мирзоян.