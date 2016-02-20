«Анжер» – «Монпелье». Смотреть онлайн

Сегодня во встрече 27-го тура Лиги 1 в гости к "Анжеру" пожалует "Монпелье", находящийся на расстоянии всего двух очков от зоны вылета. Подопечным Стефана Мулена, все еще не потерявшим шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, очень нужна победа, но и "паладинам" очки необходимы как воздух. Как завершится предстоящий поединок? Скоро узнаем.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 22:00, не пропустите!