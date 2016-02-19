Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спортивный директор «Легии» рассказал о переговорах с Карлосом Эдуардо

    Спортивный директор "Легии" Михал Жевлаков подтвердил, что варшавский клуб ведет переговоры с полузащитником "Рубина" Карлосом Эдуардо.

    "Главный тренер "Легии" Станислав Черчесов прекрасно знаком с возможностями Карлоса Эдуардо. Конечно, мы обсуждали с ним вариант данного трансфера и заинтересованы в его переходе.

    В данный момент идут переговоры с игроком и его представителем. Пока сложно сказать, перейдет ли Карлос в нашу команду уже зимой или только летом. Все будет зависеть от хода переговоров", – сказал Жевлаков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2016 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11