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    Бечирай и Холмен стали игроками «Динамо»

    Московское "Динамо" пополнилось защитником "Эльфсборга" Себастьяном Холменом и форвардом минского "Динамо" Фатошем Бечираем.

    Суммы трансферов и условия личных контрактов пока не сообщаются. Завтра новички прибудут в расположение "Динамо", которое проводит сбор в Испании.

    27-летний Бечирай выступал за минское "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 23 матча, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

    23-летний Холмен выступал за "Эльфсборг" с 2013 года, провел за клуб 75 матчей и забил 3 гола.

    Источник: ФК «Динамо»

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    18.02.2016 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +407

      18JG 18 февраля 2016, 20:09

      Да здравствует ФНЛ!

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