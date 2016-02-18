Суркис: «Предложение из Китая было, но Ярмоленко категорически отказался»

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что один из китайских клубов предлагал за нападающего Андрея Ярмоленко 60 миллионов евро.

– Игорь Михайлович, действительно ли один из китайских клубов предложил 60 миллионов евро за Ярмоленко?

– Я могу подтвердить, не обсуждая сумму, что предложение из Китая действительно было. Но Андрей категорически отказался переходить туда.

– Отказ Китаю окончательный?

– Андрей хочет играть в Европе на высоком профессиональном уровне. Он имеет на это право? Это настоящий профессионал, который не гонится за деньгами. И я могу ему только аплодировать за это.

– И все же – насчет суммы китайского предложения. Не намекнули бы – в этом районе?

– Примерно – да. Но какая разница, о какой сумме идет речь, если на сегодняшний день нет желания игрока, – сказал Суркис.