Юрченко: «Задача-минимум — помочь «Ажи» избежать зоны стыковых матчей»

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко рассказал о своих целях в новом клубе. Напомним, сегодня Юрченко присоединился к махачкалинцам на правах аренды.

"Это новый этап в моей жизни, новая планка, которую я стремлюсь достичь, новый виток в моей карьере. Задача-минимум – помочь избежать команде зоны стыковых матчей, а лучше – как можно выше подняться в турнирной таблице. Приложу максимум усилий для этого. Буду расти и помогать команде чем могу.

В данный момент у нас арендное соглашение, потому что у меня есть контракт с "Уфой", который истекает в конце сезона. Что будет дальше, сказать не могу. Нужно провести достойно эту часть сезона, а дальше думать. Могу ли подписать новый контракт с "Уфой"? В нашей жизни исключать ничего нельзя. Я буду рассматривать те предложения, которые мне поступят", – сказал Юрченко.