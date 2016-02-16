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  • Юрченко: «Задача-минимум — помочь «Ажи» избежать зоны стыковых матчей»

Юрченко: «Задача-минимум — помочь «Ажи» избежать зоны стыковых матчей»

16 февраля 2016, 22:11
2

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко рассказал о своих целях в новом клубе. Напомним, сегодня Юрченко присоединился к махачкалинцам на правах аренды.

"Это новый этап в моей жизни, новая планка, которую я стремлюсь достичь, новый виток в моей карьере. Задача-минимум – помочь избежать команде зоны стыковых матчей, а лучше – как можно выше подняться в турнирной таблице. Приложу максимум усилий для этого. Буду расти и помогать команде чем могу.

В данный момент у нас арендное соглашение, потому что у меня есть контракт с "Уфой", который истекает в конце сезона. Что будет дальше, сказать не могу. Нужно провести достойно эту часть сезона, а дальше думать. Могу ли подписать новый контракт с "Уфой"? В нашей жизни исключать ничего нельзя. Я буду рассматривать те предложения, которые мне поступят", – сказал Юрченко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи Уфа Юрченко Давид
Комментарии (2)
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Yellow 91
1455687638
Ажи))), ахахахаха, бля кто пишет статьи???))))ахаха
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kanonir_анжи
1456052957
М-да уж
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