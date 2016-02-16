Луис: «Не в стиле Моуринью сидеть долго без работы»

Защитник "ПСЖ" Давид Луис уверен, что в случае подписания контракта Жозе Моуринью с "Манчестер Юнайтед", у португальца не будет проблем на новом месте работы.

"Современный футбол подразумевает то, что тренеры приходят и уходят. Моуринью не будет долго сидеть без работы, это не в его стиле. Вряд ли можно забыть о том, насколько он был успешен. Я уверен в том, что "МЮ" рассматривает его кандидатуру.

Не вижу причин того, чтобы у Жозе будут какие-то проблемы в Манчестере. Да он не забудет о "Челси", но Моуринью делает то, что хорошо для Моуринью", - считает Луис.

Напомним, что имя португальского специалиста в последнее время все чаще звучит в связи с возможностью возглавить "Манчестер Юнайтед".