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  • «Цюрих» запустил сайт, на котором будет продавать футболки с фамилией Кержакова

«Цюрих» запустил сайт, на котором будет продавать футболки с фамилией Кержакова

16 февраля 2016, 01:14
7

Новый клуб Александра Кержакова «Цюрих» запустил сайт, посредством которого будет реализовывать футболки с фамилией российского нападающего через интернет.

«Александр Кержаков невероятно популярен в России, а после того. как он перебрался в «Цюрих», команда автоматически переходит в фокус российского населения и поклонников футбола.

Поклонники Кержакова из различных стран имеют возможность приобрести в магазине нашу атрибутику. Мы рады предложить болельщикам Александра Кержакова данную услугу, надеемся, что через какое-то время сможем подготовить более широкую линейку одежды с любимым футболистом», – говорится в заявлении на официальном сайте швейцарского клуба.

Стоить футболка «Цюриха» с фамилией Кержакова будет 125 швейцарских франков (примерно 10 тысяч рублей). Простая футболка с надписью фамилии на русском языке – 35 франков (порядка 2800 рублей).

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Швейцария Цюрих Кержаков Александр
Комментарии (7)
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BotulisM
1455597392
10к за футболку Кержа команды ЦЮРИХ! На что они надеются?
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18JG
1455607720
Десять косарей?! Да вы охерели, не иначе.
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Дагыстанец
1455608383
С кривыми рукавами наверно и разной длины ))))
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swot1205
1460305358
вы больные, за 10 косых никто не купит эту футболку
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