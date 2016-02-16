«Цюрих» запустил сайт, на котором будет продавать футболки с фамилией Кержакова

Новый клуб Александра Кержакова «Цюрих» запустил сайт, посредством которого будет реализовывать футболки с фамилией российского нападающего через интернет.

«Александр Кержаков невероятно популярен в России, а после того. как он перебрался в «Цюрих», команда автоматически переходит в фокус российского населения и поклонников футбола.

Поклонники Кержакова из различных стран имеют возможность приобрести в магазине нашу атрибутику. Мы рады предложить болельщикам Александра Кержакова данную услугу, надеемся, что через какое-то время сможем подготовить более широкую линейку одежды с любимым футболистом», – говорится в заявлении на официальном сайте швейцарского клуба.

Стоить футболка «Цюриха» с фамилией Кержакова будет 125 швейцарских франков (примерно 10 тысяч рублей). Простая футболка с надписью фамилии на русском языке – 35 франков (порядка 2800 рублей).