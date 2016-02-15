Галиулин пополнит ряды «Тосно»

Полузащитник Вагиз Галиулин, расторгнувший контракт с "Уфой", перейдет в "Тосно".

"Галиулин пока еще не перешел к нам. Переговоры находятся в процессе, но договор еще не подписан. Он сейчас расторг контракт с "Уфой", и мы хотим его забрать. Осталось решить мелкие детали. В ближайшие дни уже все объявим официально. Окончательно согласуем и сразу объявим.



Завтра команда уезжает на сбор, Вагиз поедет вместе с ней. Будет тренироваться с "Тосно". Планируется, что контракт с Галиулиным будет подписан на полгода, игровой номер обсудим после подписания", - сказал Матюшенко.