Булыкин: «Повешу бутсы на гвоздь, если этой зимой не получу достойного предложения»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что готов завершить футбольную карьеру, если до окончания трансферного периода не получит достойного, по его словам, предложения.

"Есть предложения от команд из России, ФНЛ. Но, честно говоря, не хочется играть в клубах, не решающих серьезные задачи. Если до конца трансферного окна не поступит достойных предложений, то, скорее всего, завершу карьеру", – сказал Булыкин.

В своей карьере 36-летний нападающий выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". Последнюю он покинул летом 2014-го года.