Гендиректор «Кайрата»: «Первый раз слышу, что Аршавин нам интересен»

Генеральный директор "Кайрата" Малик Кушалиев высказался относительно слухов о возможном приглашении полузащитника "Кубани" Андрея Аршавина. По словам функционера, нужно спрашивать у тех, кто распускает подобную информацию.



– Но Аршавин интересен "Кайрату"?



– Первый раз слышу. Но о четырех голах Аршавина в ворота "Ливерпуля" мы помним.



– То, что "Кайрат" тренирует российский специалист Александр Бородюк, вероятность трансфера увеличивает?



– Никоим образом. На этот фактор мы не ориентируемся, – сказал Кушалиев.