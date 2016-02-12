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    Чалый: «Ребята терпят и ответственно подходят к спаррингам»

    Главный тренер казанского "Рубина" Валерий Чалый доволен победой своей команды над испанским "Линенсе" в товарищеском матче.

    "Мы, как и многие команды сейчас, играем под нагрузкой. Вчера была проделана тяжелая работа. Я доволен, что ребята терпят и ответственно подходят к этим спаррингам. Эта испанская команда обыграла киевское "Динамо". Сегодня первый тайм они тоже играли очень хорошо, что подтвердило их класс. Наши футболисты сыграли так, как мы их просили.

    Мы играли двумя составами по 45 минут. Игра новичков радует, есть хорошие качества. Думаю, что они будут добавлять с каждой тренировкой. Негатив, что пропустили, но разберем все моменты. А то, что сразу забили пропустив, говорит о том, что игроки не складывают руки при любой ситуации", - сказал Чалый.

    Напомним, что в этом матче "Рубин" победил со счетом 3:1, благодаря голам Руслана Камболова, Динияра Билялетдинова и Алишера Джалилова.

    Источник: KazanFirst

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    12.02.2016 01:39
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