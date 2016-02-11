Товарищеские матчи. «Мордовия» и «Рубин» побеждают

Завершились два товарищеских матча с участием российских клубов. Саранская «Мордовия« уничтожила клуб итальянской Серии D «Мачератезе», а казанский «Рубин« победил испанский «Линенсе«.

Товарищеские матчи

«Мордовия» (Россия) – «Мачератезе» – 11:1 (6:1)

Голы: 1:0 – Луценко, 11; 2:0 – Дудиев, 13; 3:0 – Луценко, 20; 4:0 – Луценко, 22; 5:0 – Дудиев, 26; 6:0 – Дудиев, 32; 7:1 – Самодин, 71; 8:1 – Самодин, 73; 9:1 – Самодин, 80; 10:1 – Самодин, 81; 11:1 – Мухаметшин, 83

«Линенсе» (Испания) – «Рубин» (Россия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Камболов, 14; 0:2 – Билялетдинов, 56; 1:3 – Джалилов, 90