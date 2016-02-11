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    Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вновь увеличиться

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что стоимость строительства стадиона "Зенит-Арена" может быть увеличена в связи с новыми требованиями ФИФА в области безопасности.

    "В связи с появлением новых требований ФИФА в области безопасности как антитеррористической, так и противопожарной и энергетической, будет небольшой пересмотр проектной документации, что неизбежно приведет к небольшому удорожанию сметы стадиона. Мы надеемся, что федеральный бюджет поможет с этим дофинансированием, но если не удастся договориться, то будем финансировать из бюджета города", - сказал Албин.

    Ранее сообщалось, что генеральный подрядчик строительства стадиона "Инжтрансстрой-СПб" попросил об увеличении сметы на 435 миллионов рублей - до 35,3 миллиардов рублей.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2016 19:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 12 февраля 2016, 03:05

      Нормально в питере пилят, культур-мультурной столице))))

      -1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 11 февраля 2016, 23:51

      кто бы сомневался !!! отдали бы деньги Федуну он вам 5 стадионов построил!! вот что значит за народные деньги строить. ВОРЬЕ

      -1
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > grand-igor 12 февраля 2016, 13:22

      Ты дурачок что ли?Во 1-х,строит не Газпром,а строит город.а во 2-х,газ такой же народный,как и ваша нефть,так что кто ещё чего пилит.Это большой вопрос,а точнее вовсе не вопрос,если один стадик строится на народной нефти,то в Петербурге строится за счёт города. Ну и в 3-хУ вас обычный конструктор,ничего особенного.А у нас высокотехнологичная арена,одна из лучших в мире,которая входит в ТОПы. Есть и выдвижное поле,и раздвижная крыша,и вмещает он значительно больше. Не говоря о том,что стадион сможет в один день принять и матч и концерт,чем ваш конструктор и близко не сможет конкурировать

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > GoldPlayFIFARus9 13 февраля 2016, 09:44

      Есть и выдвижное поле, и раздвижная крыша, и огромный кошелек,вмещающий
      значительно больше народных денег,чем деньги остальных стадионов.

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2016, 23:08

      Кто бы сомневался

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 11 февраля 2016, 22:15

      Впрочем, ничего нового.

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 11 февраля 2016, 22:10

      Самый дорогой стадион мира оказался не безопасным? Как же так?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 февраля 2016, 22:04

      а может закрыть на - - й эту стройку, что есть продать кому-нибудь, а за эти деньги побырому построить по стадиону в краснодаре и саранске

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 21:06

      И вновь говорю: это не последнее увеличение, ага.

      1
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 11 февраля 2016, 20:55

      мечты сбываются)

      1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > PITER_1 11 февраля 2016, 23:53

      А ГАЗПРОМ УЖЕ НЕ НАРОДНЫЙ

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 февраля 2016, 20:08

      Мутко , у тебя в голове мозги или "КЮ"?

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 февраля 2016, 19:55

      "Унитаз-арена" всю страну разорила(((

      4
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      Рейтинг: +588

      Sergil > REDWHITE_ 11 февраля 2016, 20:07

      Не волнуйся, твою свиноферму кто нибудь все равно профинансирует

      -3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Sergil 11 февраля 2016, 21:01

      малышка, мы уже два года на своей арене играем))
      и не висим на шее государства

      3
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      Рейтинг: +588

      Sergil > REDWHITE_ 11 февраля 2016, 21:34

      Играете? Хм, странно... А я думал вы народ потешать выходите. Ведь ничто не может веселить так, как очередное поражение Спартака от аутсайдера чемпионата... =)

      3
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