Слуцкий: «Широков способен «с листа» вписаться в ЦСКА и принести нам максимум пользы»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход в его команду полузащитника Романа Широкова.

"Никаких сомнений в классе и мастерстве Романа у нас нет. Это капитан национальной сборной, много раз подтверждавший свой высочайший уровень. Уверен, что он способен "с листа" вписаться в ЦСКА и принести нам максимум пользы. На мой взгляд, Широков эффективен только в одной позиции – в схеме 4-2-3-1 это центральный игрок атакующей тройки.

Роман – игрок топ-уровня, но это не значит, что место в составе будет обеспечено ему только из-за имени. Нужно предъявить свои козыри, а дальше играть будут те, кто сильнее выглядит на данный конкретный момент. У нас несколько последних лет не было особой конкуренции, сейчас она появится. И если кто-то будет ее проигрывать, независимо от того, какова его фамилия, Широков, Еременко, Натхо, Дзагоев, Тошич или Головин – он окажется на лавке.

Что делать с Еременко? У меня в голове есть вариант, как разместить их на поле вместе. Будем его пробовать сейчас на сборах.

Сильный новый игрок обостряет конкуренцию. Да, кто-то, выпав из состава, может отреагировать на это неадекватно. Но это спорт и если ты хочешь, чтобы борьба за место в составе тебя не задевала, то должен выглядеть на голову сильнее", - сказал Слуцкий.

Напомним, что 34-летний Широков сегодня подписал с ЦСКА контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления.