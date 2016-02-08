Нобоа: «Все понимают ситуацию, в которой мы сейчас находимся»

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа назвал главные задачи команды на вторую часть сезона.

– Конечно, все понимают ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Насколько знаю, "Ростов" давно так высоко не забирался в таблице. Особенно приятно это после не самого удачного прошлого сезона.

Мы работаем, стараемся делать все от нас зависящее, чтобы сохранить позиции. Никто не кричит на каждом углу - мол, давайте станем чемпионами! Нет, все работают в спокойном режиме, но очень ответственно. Как нам говорят тренеры, нужно двигаться шаг за шагом, ставить цели на каждую конкретную игру.

- Цель - попасть в еврокубки или все же зацепиться за Лигу чемпионов?

– Опять-таки далеко не заглядываем: все мысли пока о первой игре с "Крыльями Советов". Но любой нормальный футболист ставит перед собой самые высокие цели. Конечно, хочется играть в еврокубках и тем более в Лиге чемпионов.

- Кто главный конкурент "Ростова"?

– Не только "Зенит". Есть "Спартак", есть "Локомотив" - эти команды также наверняка хотят подняться выше. Они тоже очень сильны и у них хорошие футболисты.

Бердыев – мой тренер, с которым очень комфортно. При нем прогрессируют и команда, и многие футболисты. Мы играем хорошо, но теперь это нужно делать еще лучше.

Соперники знают наш уровень, видят нашу позицию в чемпионате, а потому будут настраиваться на нас по-особому, так что и нам самим нужно становиться сильнее.