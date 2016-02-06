Ндинга: «Во Франции выше скорости, чем в России»

Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга высказался касательно уровня чемпионатов России и Франции. По словам футболиста, оба первенства находятся примерно на одинаковом уровне.

"Уровень одинаковый. А если говорить об отличиях, то, на мой взгляд, во Франции выше скорости. Многие команды делают ставку на силовой футбол. В России же больше клубов, которые предпочитают комбинационную игру. А еще во Франции никто не следит за Лигой Европы. Всех волнует только Лига чемпионов", – заявил Ндинга.