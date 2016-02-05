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  • Панов: «Нет никаких оснований, что Кокорин добавит атаке «Зенита» результативности»

Панов: «Нет никаких оснований, что Кокорин добавит атаке «Зенита» результативности»

5 февраля 2016, 13:03
9

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поделился мнением о перспективах форварда Александра Кокорина в составе сине-бело-голубых.

Александр игрок раскрученный, уже достаточно опытный. При финансовых возможностях "Зенита" и проблемах "Динамо" заманить его в Санкт-Петербург проще простого. Но разве нельзя у себя подготовить мастера такого же уровня? Да можно! Заиграли же раньше в "Зените" Аршавин, Кержаков, Быстров, еще раньше и Панов, скромно напомню. Да и задачи тогда у команды были в разы скромнее, и Халка клуб купить не мог. Но пример лучших петербургских игроков доказывает, что если своим доверять, работать с ними, доводить до нужного уровня, то все реально. Что же до перспектив Кокорина в "Зените", то восторгаться и рассчитывать, что Саша сразу добавит результативности зенитовской атаке, нет никаких оснований.

Почему же?

Мы же видели, как он в последнее время играл и сколько забивал. Пять голов за год не то достижение, за которое зовут в команду с амбициями "Зенита". К тому же на завершающем отрезке динамовской карьеры Кокорин больше лечился, чем выходил на поле. В каком он состоянии, сможет ли выжимать из себя все, чтобы постоянно играть в "Зените" на высоком уровне? Пока в этом большие сомнения. Если же при посредственной игре Александр продолжит еще и в клубах, и в соцсетях светиться, то требовательные питерские болельщики его так накроют своим гневом, что Кокорин и головы поднять не сможет. Футбольная публика в Питере очень взыскательная, особенно к футболистам с неоднозначной репутацией. Александру обязательно это стоит учесть в своем поведении вне поля.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Панов Александр
Комментарии (9)
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APchelov
1454672024
Ну что ж,сегодня я с Пановым полностью согласен. Впрочем, так думает любой питерский болельщик
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Ortaped 79
1454673848
смотрел товарищеские матчи зенита с кокориным в составе, ощущение что его на поле не было
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Inks
1454677571
Зато нахаляву. Если не заиграет - продадим, какие проблемы-то?
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DblMok3
1454677906
Панов снова фонтанирует своими мыслями... Дзюба тоже был не раскрыт до Зенита. Скорее всего качественные партнеры помогут Кокорину заиграть... Я на это надеюсь. А заранее что-то утверждать, как минимум, не профессионально.
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Aztec58
1454685716
Согласен с Пановым!
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