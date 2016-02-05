Панов: «Нет никаких оснований, что Кокорин добавит атаке «Зенита» результативности»

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поделился мнением о перспективах форварда Александра Кокорина в составе сине-бело-голубых.

– Александр – игрок раскрученный, уже достаточно опытный. При финансовых возможностях "Зенита" и проблемах "Динамо" заманить его в Санкт-Петербург проще простого. Но разве нельзя у себя подготовить мастера такого же уровня? Да можно! Заиграли же раньше в "Зените" Аршавин, Кержаков, Быстров, еще раньше и Панов, скромно напомню. Да и задачи тогда у команды были в разы скромнее, и Халка клуб купить не мог. Но пример лучших петербургских игроков доказывает, что если своим доверять, работать с ними, доводить до нужного уровня, то все реально. Что же до перспектив Кокорина в "Зените", то восторгаться и рассчитывать, что Саша сразу добавит результативности зенитовской атаке, нет никаких оснований.

– Почему же?

– Мы же видели, как он в последнее время играл и сколько забивал. Пять голов за год – не то достижение, за которое зовут в команду с амбициями "Зенита". К тому же на завершающем отрезке динамовской карьеры Кокорин больше лечился, чем выходил на поле. В каком он состоянии, сможет ли выжимать из себя все, чтобы постоянно играть в "Зените" на высоком уровне? Пока в этом большие сомнения. Если же при посредственной игре Александр продолжит еще и в клубах, и в соцсетях светиться, то требовательные питерские болельщики его так накроют своим гневом, что Кокорин и головы поднять не сможет. Футбольная публика в Питере очень взыскательная, особенно к футболистам с неоднозначной репутацией. Александру обязательно это стоит учесть в своем поведении вне поля.