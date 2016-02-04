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    Фролов: «Ничего криминального в радиоинтервью я не сказал»

    Голкипер "Кубани" Евгений Фролов прокомментировал свою ссылку в дубль из-за интервью на радио "Спорт FM".

    – Не все так печально. Просто пока отправили в дубль.

    – Из-за интервью на радио?

    – После него. Это точно.

    – Что прежде всего не понравилось руководству клуба в ваших словах? Что сказали лишнее?

    – Клуб понять можно. Когда игрок высказывается, что в "Кубани" не все в порядке, руководителям это неприятно. С другой стороны, ничего криминального в радиоинтервью я не сказал. Ведь реакция на него последовала не после самого эфира, а после того, как напечатали мои слова и что-то там переиначали. Собрали все в кашу – вопросы, ответы и так далее…

    – Что теперь?

    – Случилось так, как случилось. Ничего страшного.

    – Не жалеете, что перешли в "Кубань"?

    – Нет. Это новый вызов, новые люди – все в "копилочку".

    – Палата по разрешению споров РФС удовлетворила ваши финансовые претензии к "Кубани". Задолженности по зарплате погасили?

    – Пока нет. Но, как я понимаю, после заседания должно пройти две недели. Думаю, в скором времени долги закроют. "Кубани" же нужно заявлять новичков.

    – Нет ощущения, что вас наказали не столько за интервью, сколько за то, что обратились в Палату по разрешению споров?

    – В декабре другие ребята тоже подавали на КДК, и никаких санкций со стороны клуба в итоге не последовало. В принципе, это нормальное явление.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2016 19:35
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