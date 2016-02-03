Шелия согласовал контракт с «Уфой»

Голкипер "Енисея" Гиорги Шелия согласовал все детали контракта с "Уфой". Футболист уже покинул расположение красноярцев и присоединился к башкирской команде. Стоит отметить, что в "Уфе" Шелия воссоединится с Евгением Перевертайло, под чьим руководством он играл в "Балтике".

По данным transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 250 тысяч евро. В текущем сезоне голкипер сыграл в 24 матчах, в которых пропустил 23 гола. "Уфа" после 18 туров занимает 13 место в турнирной таблице Премьер-лиги.