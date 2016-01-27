Широков подписал контракт с ЦСКА

Капитан сборной России Роман Широков подписал личный контракт с ЦСКА.

Сегодня хавбек побывал в офисе армейцев и согласовал все финансовые вопросы по контракту. Широков являлся свободным агентом, поэтому достался ЦСКА бесплатно.

По некоторым данным, полузащитник подписал с ЦСКА контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год. Широков уже числился в составе ЦСКА с 1998 по 2001 годы, но не провел за клуб ни одного матча.

34-летний Широков за свою карьеру выступал за "Торпедо-ЗИЛ", "Буревестник", "Истру", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". За сборную России сыграл 52 матча и забил 13 голов.