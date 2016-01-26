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    Озбилиз: «Селюк – глупец, если считает, что я выбрал сборную Армении из-за денег»

    Полузащитник "Бешикташа" Арас Озбилиз, ранее выступавший за московский "Спартак", рассказал о причинах перехода в турецкий клуб, а также жестко отреагировал на слова известного агента Дмитрия Селюка о том, что решение выступать за сборную Армении хавбек принял из-за денег.

    "Я перешел в "Бешикташ", так как это очень большой клуб. Я не играл в "Спартаке", а футболист всегда мечтает играть. "Спартак" изъявил желание меня продать, а "Бешикташ" захотел приобрести. Любой команде нелегко покупать футболиста, который не играл полтора года, но президент "Бешикташа" и весь клуб верят в меня, и это упростило процесс принятия моего решения. Клуб принял меня очень тепло и показал, что верит в меня.

    Селюк сказал, что я выбрал сборную Армении из-за денег? Он глупец, если считает, что это так. За два дня до моего перехода он позвонил мне и предложил свои услуги. Я сказал ему: "Нет". Вот поэтому он и говорит такие вещи. Если б я выбрал деньги, я выбрал бы сборную Нидерландов. Все знают, что там футболисты ценятся дороже, чем в Армении. Но я выбирал Армению сердцем, а не ради денег. Если б я смотрел на деньги, я бы остался в "Спартаке" еще на 2,5 года. Селюк — дурак, который не достоин того, чтобы реагировать на его слова", - приводит слова Озбилиза Sport.am.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2016 21:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 27 января 2016, 09:26

      селюк дно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 22:49

      Абабабай! Настоящий армянин, да-а! И от денег никогда не отказывался и на Селюка праведно вознегодовал! Вот только когда его в сборную Голландии звали?

      -1
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