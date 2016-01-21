Амельченко: «За дубль в ворота «Динамо» Кадыров подарил Рыбусу «Мерседес»

Экс-голкипер "Факела" Антон Амельченко рассказал о том, каким образом распределялись премиальные в "Тереке", чьи ворота вратарь защищал в сезоне-2012/13. Также игрок поделился мнением о президенте грозненского клуба Рамзане Кадырове.

"В "Тереке" бешеные премиальные? Нет. У нас половина оговоренная платилась, а половина – только по выполнению задачи.

Дарил ли Кадыров ценное игрокам? Помню, мы на выезде победили "Динамо", и Мацей Рыбус дубль оформил. У него в тот день еще день рождения был, и Рамзан ему машину подарил. "Мерседес", кажется.

Не многие президенты так часто общаются с командой, как Кадыров. Мы и в резиденцию к нему ездили, и в гостиницу на домашние игры он всегда приезжал, на тренировки любил зайти, пенальти пробить. Он вообще позитивный человек. Всякие пишут страшные вещи о нем, но по нему совершенно этого всего не скажешь. Резиденция у него, конечно, производит впечатление. Как дворцы, когда в Эмираты приезжаешь", – сказал Амельченко.