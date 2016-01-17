Сарсания: «Возможно, после перехода Маурисио «Зенит» не станет удерживать Витселя»

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания поделился своим мнением о переходе в стан сине-бело-голубых бразильского полузащитника «Терека» Маурисио.

– Был период, когда Маурисио, здорово смотрелся в "Тереке". Он очень сильно выделялся. В любом случае, квалифицированный игрок.

– Уровня "Зенита"?

– Немножечко меня этот трансфер все-таки удивляет. Я-то думал, что у "Зенита" на этих позициях все нормально. Может быть, это замена Витселю. Скорее приобретение на перспективу. Питерцы сейчас решили расширить состав.

– То есть если Витсель не уйдет, то у Марисио шансов попасть в состав немного?

– Безусловно. У Витселя и у Хави Гарсии, если они здоровы, Маурисио конкуренцию выиграет едва ли.

– Выходит, ему нужно надеяться на уход бельгийца.

– Витсель вроде бы сказал, что до лета останется в "Зените". Но теперь, возможно, его не станут удерживать. Истории с удержанием как правило ни к чему хорошему не приводят. Если поступит хорошее предложение, кто знает, возможно, Витсель и уйдет этой зимой.