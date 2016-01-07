Газзаев: «Однажды Ярмоленко вежливо напомнил мне: «Я вообще-то нападающий»

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающего бело-синих Андрея Ярмоленко.

– Ярмоленко действительно сейчас один из самых востребованных игроков атаки в Европе, от которого во многом зависит игра киевского "Динамо" и национальной сборной. Он заслуживает приглашения в самые титулованные клубы.

– Помнится, работая в Киеве, вы немало натерпелись от болельщиков и прессы, когда упорно включали 19-летнего футболиста в стартовый состав "Динамо". Его нынешняя игра – ответ вашим критикам?

– Критиковать, основываясь на первых впечатлениях, всегда легко, но тренеру за то и платят, чтобы, разглядев талант, он еще и набрался терпения довести его до высшей кондиции. Вспомните, сколько критики было при появлении в основном составе ЦСКА братьев Березуцких, которые уже больше десяти лет стержневые игроки обороны сборной России. А Ярмоленко выступал центрфорвардом, но в одном из матчей за молодежную сборную Украины, сместившись к боковой линии, повел себя как настоящий фланговый игрок, обладающий прекрасным скоростным дриблингом. И в первом же контрольном матче на сборе киевского "Динамо" я поставил его… левым защитником. Андрей тогда подошел ко мне и вежливо напомнил: "Я вообще-то нападающий". "Да что ты, вот не знал! – отшутился я, а потом объяснил ему. – Вижу тебя прекрасным фланговым футболистом, но для этого надо приобрести навыки позиционной игры в обороне".