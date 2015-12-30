Куртуа хочет перейти в «Реал»

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа хочет поменять клубную прописку. OK Radio утверждает, что представители бельгийского голкипера выходили на связь с мадридским «Реалом» и проинформировали о желании футболиста перейти в «королевский клуб».
Напомним, что ранее Куртуа уже играл в Примере, где защищал ворота «Атлетико». В нынешнем сезоне бельгиец провел восемь матчей в АПЛ, в которых пропустил 11 голов.
Источник: «Спорт-Экспресс»
ас...Педро...Куртуа...становит
ся понятно кто были инициаторами скандалов и плохих результатов...надеюсь что ошибаюсь и это всё слухи