Глеб может покинуть БАТЭ

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб не исключает своего ухода из клуба.

«Предложений хватает – выберем. Примем решение после Нового года. Могу как продлить контракт с БАТЭ, так и уехать за границу. Надо обдумать это с семьей, с родителями посоветоваться. Да и самому решить.

Все-таки Анатолий Анатольевич Капский правильно сказал. Если оставаться в Белоруссии, нужно настроиться не только на еврокубки, но и на выступление в нашем чемпионате, чтобы отдаваться этому полностью. Все-таки это работа. Нужно с уважением относиться к чемпионату Белоруссии. И пахать на сто процентов», – сказал Глеб.

Нынешний контракт 34-летнего Глеба с БАТЭ истекает 31 декабря этого года. В этом сезоне Глеб провел за БАТЭ 7 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи.