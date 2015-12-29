Агуэро хочет видеть Месси в «Манчестер Сити»

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро хотел бы видеть в своей команде форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Если Месси хочет перейти в "Манчестер Сити, то пусть переходит! Я понимаю, что Месси будет сложно покинуть "Барселону", так как он выступает за нее с ранних лет. Впрочем, я надеюсь увидеть его в "Манчестер Сити", - сказал Агуэро.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить сумму отступных за Месси в размере 250 миллионов евро и предложил ему зарплату в 27 миллионов евро в год.